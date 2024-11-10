Головне за ніч та ранок неділі, 10 листопада: атаки дронів на Київ та Одесу, майже 160 боєзіткнень, вибухи над Москвою

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, рекордна кількість ворожих БпЛА.

У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. По областях України було запущено 145 ударних дронів. Сили ППО знищили 62 "Шахеди", 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено.

"Упродовж ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф., мис Чауда – Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Ворог продовжує тиснути на Курахівському та Покровському напрямках, за добу майже 80 боєзіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу здійснив 23 штурми позицій українських підрозділів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів, 11 танків, понад 30 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 708 890 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеси. Є пошкодження цивільної інфраструктури, відомо про постраждалих.

"Унаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі", — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару постраждали дві людини.

Сили оборони у ніч на 10 листопада знешкодили різними способами близько півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

"Чергова тривожна ніч для столиці України. Збройні сили рф продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Очільник КМВА додав, що останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. "Але і Сили оборони України ефективно реагують на нові виклики".

У московських аеропортах "Домодєдово" та "Внуково" в Росії оголошували план "Килим" через атаку безпілотників, інформує Телеграм-канал Baza.

Мер Москви заявив про начебто збиття двох безпілотників в Раменському міському окрузі столиці. Пізніше було збито ще два дрони. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Через атаку БпЛА в аеропортах "Домодєдово" та "Внуково" оголошено план "Килим". Затримаються рейси на виліт та на приліт.

Пізніше Собянін повідомив, що нібито ще вісім дронів, які летіли на Москву, збиті у Підмосков'ї. Станом на 9 ранку атака БпЛА продовжувалася, мер Москви повідомив про начебто "32 збитих безпілотників", які летіли на Москву.

Сили оборони України завдали удару по складах з боєприпасами у Брянській області РФ.

"Сьогодні вночі (10 листопада, -ред.) підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, рф", — ідеться у повідомленні Генштабу.

Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати контролю свідчать про наявність щонайменше двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

"Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються. Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме", — додали у Генштабі.

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