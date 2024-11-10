Безпілотники атакували Москву: оголошено план "Килим", закриті два аеропорти

Затримаються рейси на виліт та на приліт.

У московських аеропортах "Домодєдово" та "Внуково" в Росії оголошено план "Килим" через атаку безпілотників.

Про це інформує Телеграм-канал Baza.

Мер Москви заявив про начебто збиття двох безпілотників в Раменському міському окрузі столиці. Пізніше було збито ще два дрони. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Через атаку БпЛА в аеропортах "Домодєдово" та "Внуково" оголошено план "Килим". Затримаються рейси на виліт та на приліт.

Пізніше Собянін повідомив, що нібито ще вісім дронів, які летіли на Москву, збиті у Підмосков'ї. загалом відомо про начетбо 17 збитих дронів, що летіли на Москву.