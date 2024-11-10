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Росіяни за добу здійснили понад 450 ударів по Запорізькій області

Внаслідок атаки по Запорізькому району поранено жінку.

Росіяни за добу здійснили понад 450 ударів по Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Російська армія за добу здійснила понад 450 ударів на Запорізькій області, внаслідок обстрілів поранень зазнала 58-річна жінка.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Таврійському, Білогір'ю, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Темирівці", — ідеться у повідомленні.

У Запорізькому районі внасліідок ворожої атаки поранень зазнала 58-річна жінка.

239 БпЛА різної модифікації росіяни атакували Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки,  Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

7 обстрілів із РСЗВ завдано по території Білогір'я, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки та Ольгівського.

193 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малих Щербаках та Ольгівському.  Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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