Сирський: на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення.
Про це він розповів під час телефонної розмови командувачу збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.
“На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках”, – написав Сирський.
Він зазначив, що також є численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.
Американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.
- Нещодавно стало відомо, що Пентагон надішле в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і та зенітно-ракетної системи NASAMS. США також розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.