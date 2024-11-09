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Сирський: на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення

Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії.

Сирський: на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення
Олександр Сирський
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення.

Про це він розповів під час телефонної розмови командувачу збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. 

“На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках”, – написав Сирський. 

Він зазначив, що також є численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ. 

Американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки. 

  • Нещодавно стало відомо, що Пентагон надішле в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і та зенітно-ракетної системи NASAMS. США також розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.
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