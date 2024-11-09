Сирський: на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення.

Про це він розповів під час телефонної розмови командувачу збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

“На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках”, – написав Сирський.

Він зазначив, що також є численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.

Американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.