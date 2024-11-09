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Боррель: у ЄС немає консенсусу щодо відправки в Україну інструкторів для навчання військових

Водночас Боррель не виключив, що це станеться в майбутньому.

Боррель: у ЄС немає консенсусу щодо відправки в Україну інструкторів для навчання військових
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що серед країн-членів ЄС все ще немає консенсусу щодо питання відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України, передає Інтерфакс-Україна.  

"Стосовно вашого конкретного питання про навчальну місію для дій на українській території, то так, у мене все ще немає консенсусу серед країн-членів, щоб виконати це прохання", – сказав Боррель на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві в суботу.

Водночас очільник дипломатії ЄС наголосив, що це не заважає Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) продовжувати свою роботу. І Місія доведе загальну кількість навчених українських солдатів до 75 000 до кінця зими 2024/2025.

"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така... Наразі немає консенсусу з приводу того, щоб робити це на українській території. Я не можу виключити, що це станеться. Але моє завдання – постаратися, щоб місія працювала і збільшувала кількість українських солдатів, яких навчають", – зазначив Боррель.

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