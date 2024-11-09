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На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, АЗС та агрофірма

Люди не постраждали.

На Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, АЗС та агрофірма
Фото: телеграм / Сергій Лисак

На Нікопольщині 9 листопада внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, АЗС та агрофірма. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Увесь день агресор бив по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Сталася пожежа – рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені 16 приватних будинків і 12 господарських споруд. Понівечені АЗС та агрофірма. Зачепило кілька авто і лінії електропередач”, – написав Лисак. 

За його даними, люди не постраждали.

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