У Покровську через обстріл знеструмлені західна та центральна частини міста.

Про це повідомляє міська адміністрація.

“Увага! Аварійне відключення світла. Внаслідок пошкодження високовольтної лінії знеструмлено західну та центральну частини міста. Відновлення електропостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до неділі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, минулої доби на Донеччині окупанти вбили одного мирного жителя, п'ятьох цивільних поранили. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення: 2861 загиблий і 6389 постраждалих.