Децентралізація генерації є стратегічним завданням під час проходження опалювального сезону 2024-2025 рр.

Цього року до опалювального сезону готувалися за спеціально розробленим алгоритмом і завдяки спільним та злагодженим діям усіх гілок влади – центральної, органів місцевого самоврядування та відповідних підприємств – забезпечено повну готовність об’єктів житлово-комунального господарства до зими.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, пише Урядовий портал.

За словами Ткаченка, цього року підготовка до опалювального сезону пройшла за особливою схемою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. В умовах воєнного стану підхід змінився з кількох причин:

Додатковий захист енергетичної інфраструктури від можливих уражень;

Створення системи розподіленої генерації тепла та електроенергії;

Модифікація мереж для перепідключення джерел тепла за допомогою перемичок у разі позаштатних ситуацій.

Завдяки цим заходам система стала більш стійкою до навантажень та можливих пошкоджень, що забезпечить стабільніше теплопостачання в умовах викликів воєнного періоду. Кожна громада розробляє алгоритми дій з наявними носіями, без урахування обстрілів та пошкоджень критичної інфраструктури і такий, що має враховувати знищення або пошкодження носіїв.

"Ми знаємо про потреби в обладнанні кожного регіону і розуміємо скільки потрібно ще газових установок та модульних котелень. Робота із залучення коштів та обладнання для покриття цих потреб триває", – зазначив чиновник.

Він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, алгоритми дій мають створюватися для кожного населеного пункту з урахуванням конкретних схем теплопостачання, енергетичної системи регіону та інших чинників. А децентралізація генерації є стратегічним завданням під час проходження опалювального сезону 2024-2025 рр.

"Через війну росії проти України потрібно водночас відновлювати уражені об’єкти, захищати їх та залучати надзвичайно велику кількість технічної допомоги, аби будувати обʼєкти генерації за новими підходами та вирішувати інші невідкладні завдання", – наголосив Тимур Ткаченко.

Він розповів, наскільки готовими до опалювального сезону є регіони, які найбільше потерпають від регулярних обстрілів ворога.

Кількість підключених котелень у кожній громаді:

Донецької області – 78%;

Запорізької – 84 %;

Харківської – 95 %;

Чернігівської – 100 %;

Миколаївської – 100 %;

Сумської – 99%;

Одеської – 85 %;

Херсонської – 15 % (технічно готові).

Окремо працюватимуть Пункти Незламності.