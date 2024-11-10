За тиждень Сили оборони ліквідували 9800 російських окупантів

За тиждень втрати ворога склали: 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки. Також Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 432 БпЛА.
Про це повідомляє командувач Сухопутніх військ Олександр Павлюк.
За тиждень з 3 по 10 листопада 2024 року втрати противника склали близько 9800 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 67 танків
- 203 бойових броньованих машини
- 194 артилерійських системи
- 1 РСЗВ
- 2 установки ППО
- 523 одиниці автотехніки
- 20 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР.
- За добу Сили оборони ліквідували 1350 росіян та 11 ворожих танків.