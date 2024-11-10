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За тиждень Сили оборони ліквідували 9800 російських окупантів

Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 432 БпЛА.

За тиждень Сили оборони ліквідували 9800 російських окупантів
Українські десантники відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку
Фото: Скріншот з відео

За тиждень втрати ворога склали: 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки. Також Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 432 БпЛА.

Про це повідомляє командувач Сухопутніх військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 3 по 10 листопада 2024 року втрати противника склали близько 9800 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 67 танків
  • 203 бойових броньованих машини
  • 194 артилерійських системи
  • 1 РСЗВ
  • 2 установки ППО
  • 523 одиниці автотехніки
  • 20 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР.

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