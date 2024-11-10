За тиждень Сили оборони ліквідували 9800 російських окупантів

За тиждень втрати ворога склали: 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки. Також Сили оборони знищили 5 ворожих ракет та 432 БпЛА.

Про це повідомляє командувач Сухопутніх військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 3 по 10 листопада 2024 року втрати противника склали близько 9800 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

67 танків

203 бойових броньованих машини

194 артилерійських системи

1 РСЗВ

2 установки ППО

523 одиниці автотехніки

20 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР.