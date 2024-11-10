Росіяни завдали авіаудару по Покровську на Донеччині

Також під російським обстрілами опинилося село Ставки Краматорського району. Там спалахнув будинок – загорілася покрівля й перекриття одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.

"Ворог 9 листопада завдав авіаудару по приватному житловому сектору Покровська. Загорівся приватний житловий будинок і господарча споруда. Вогнеборці ліквідували пожежу", — повідомляють рятувальники.

Про це інформує ДСНС України.

Також під обстрілами опинився Краматорський район.

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