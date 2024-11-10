Росіяни завдали авіаудару по Покровську на Донеччині

Ввечері 9 листопада російські окупанти завдали авіаудару по місту Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
Про це інформує ДСНС України.
"Ворог 9 листопада завдав авіаудару по приватному житловому сектору Покровська. Загорівся приватний житловий будинок і господарча споруда. Вогнеборці ліквідували пожежу", — повідомляють рятувальники.
Загалом внаслідок авіаудару у місті пошкоджено 8 приватних будинків.
Також під російським обстрілами опинилося село Ставки Краматорського району. Там спалахнув будинок – загорілася покрівля й перекриття одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.
- За добу 9 листопада російська армія вбила одного мирного жителя Донеччини, ще троє людей зазнали поранень.