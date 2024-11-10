Андрющенко: у Маріуполі уражене базування російських розрахунків ППО

У ніч на 10 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. За попередніми даними, було атаковано місце базування російських розрахунків ППО.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Вночі з 23:00 було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії Аеропорт Маріуполя - с. Бердянське. Пролунало щонайменше 4 вибухи. Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту. Попередньо уражено один з розрахунків ППО. На ранок дані в стані уточнення “на землі” — деталі згодом", — написав він.

Напередодні Андрющенко повідомляв про вибухи у місті.