За добу Сили оборони знищили ще 1350 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали

Про це повідомляє Генштаб.

11 танків, понад 30 артилерійських систем та 1350 військових втратила російська армія за добу.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 708 890 військових.

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