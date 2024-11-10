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За добу Сили оборони знищили ще 1350 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 708 890 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 1350 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

11 танків, понад 30 артилерійських систем та 1350 військових втратила російська армія за добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали

Фото: Генштаб

  • особового склад ‒ близько 708 890  (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9249 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
  • артилерійських систем – 20280 (+31) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
  • крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)

Дані уточнюються.

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