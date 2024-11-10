За добу Сили оборони знищили ще 1350 російських окупантів

11 танків, понад 30 артилерійських систем та 1350 військових втратила російська армія за добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали
- особового склад ‒ близько 708 890 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9249 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
- артилерійських систем – 20280 (+31) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
- крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
- спеціальна техніка ‒ 3604 (+0)
Дані уточнюються.