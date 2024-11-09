Головне за суботу, 9 листопада: обстріл Куп’янська, понад 150 боєзіткнень, бої на Курахівському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 153 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відстрочка у Резерв+. Яким запам’ятається 990-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 листопада відбулося 153 бої, ворог активно наступає на Покровському і Курахівському напрямках.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 листопада – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на фронті ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення.

Про це він розповів під час телефонної розмови командувачу збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. “На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках”, – написав Сирський.

Він зазначив, що також є численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.

Американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.

Російська армія вкотре обстріляла Купʼянськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, ще одна людина дістала поранення.

Встановлено, що 9 листопада близько 11:00 російські війська завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Поранення отримав 61-річний чоловік.

"Унаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", — ідеться у повідомленні.

Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 листопада повідомив, що цього року країна перетнула позначку вироблення перших ста одиниць ракетного озброєння.

“У цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони. Як зауважив президент, вперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування.

Докладніше – в новині.

Пентагон надішле в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і та зенітно-ракетної системи NASAMS, пише The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого американського чиновника, у відповідь на посилення російських безпілотників і ракетних атак Пентагон надсилає до України понад 500 ракет-перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і вдосконаленої зенітно-ракетної системи Nasams. Ці постачання повинні задовольнити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року.

Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці, і, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає "велике занепокоєння".

За словами чиновника, США також розглядають й інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країн.

Відсьогодні у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, українці зможуть не стояти кожні три місяці у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку. А із працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони на бета-тестуванні.

У оборонному відомстві пояснили, що для того, щоб оформити відстрочку, необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, чи є право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.

У місті Алексін Тульської області РФ дрони атакували хімкомбінат.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

Як розповідає керівник ЦПД, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

Також хімкомбінат виробляє компоненти, які використовуються в створенні порохів для боєприпасів великих калібрів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!