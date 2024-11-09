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Зеленський: у Європі ППО “просто стоїть без діла”, коли може рятувати тисячі життів в України

Глава держави продовжить переконувати європейських партнерів передавати більше ППО.

Зеленський: у Європі ППО “просто стоїть без діла”, коли може рятувати тисячі життів в України
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 листопада сказав, що у Європі ППО “просто стоїть без діла”, коли може рятувати тисячі життів в Україні. 

“Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, по Донеччині, по Сумщині та Одесі. Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО, – це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору. 

“Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще  систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів”, – сказав президент. 

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