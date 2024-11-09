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За неповні два місяці у Запоріжжі атаки РФ зруйнували або пошкодтили понад 1000 будинків

Країна-агресорка атакує місто переважно із позицій над Токмаком і Молочанськом. 

За неповні два місяці у Запоріжжі атаки РФ зруйнували або пошкодтили понад 1000 будинків
Росіяни вдарили по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА в Telegram

Від 20 вересня, з моменту початку інтенсивних обстрілів Запоріжжя, зруйновано або пошкоджено понад 1000 будинків.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Агресор атакує місто десятками КАБів щотижня, завдаючи ударів із відстані близько 70-80 км, переважно з позицій над Токмаком і Молочанськом. 

Федоров додав, що після останніх обстрілів пошкоджено або повністю зруйновано близько 130 будинків. Комунальники встановлюють нові вікна, ремонтують покрівлі, щоб мешканці якнайшвидше могли повернутися додому.

Постраждалим пропонують тимчасове житло в шелтерах та гуртожитках.

Начальник ОВА вкотре нагадав про необхідність своєчасної допомоги від партнерів, зокрема, сучасних системах ППО американського та європейського виробництва. 

"Цивільні жителі залишаються головними жертвами російських атак, і лише посилення захисту неба може кардинально змінити ситуацію", – наголосив Федоров. 

  • Нещодавно ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, влучивши у будинки і лікарню. Загинули 10 людей, зокрема і однорічна дитина. 
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