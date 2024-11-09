На Куп'янщині понад 7,8 тисяч цивільних потребують евакуації, — ОВА

Із Купʼянського та Борівського напрямків Харківщини триває евакуація цивільних.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"З Борівського залишилося евакуювати 7 родин із дітьми. На Куп’янському — евакуювали всіх дітей, на лівому березі залишається 1196 людей, їх також закликаємо виїхати в більш безпечні місця", — повідомив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, всього ще 7888 жителів населених пунктів по Куп‘янському напрямку підлягають евакуації.

"Найближчим часом на Раді оборони області розглядатимемо питання евакуації всього дорослого населення з 17 населених пунктів Борівської громади — це 61 людина", — додає він.