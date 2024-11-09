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Партизани: росіяни посилюють контроль над залізницею у Євпаторії

Окупанти намагаються протидіяти диверсіям.

Партизани: росіяни посилюють контроль над залізницею у Євпаторії
Фото: АТЕШ

Росіяни посилюють контроль над залізницею у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що в тимчасово окупованому Криму, намагаючись протидіяти диверсантам.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Під час моніторингу там фортифікацій у Євпаторії агенти "Атеш" інформують, що окупанти продовжують їх укріплювати з метою протидії диверсантам. Окрім того, значно зросла кількість військовослужбовців, які чергують на цих об’єктах", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти намагаються проводити контрдиверсійні заходи у зв’язку з масовими підпалами на залізниці в Криму, які організовані, зокрема, й агентами "Атеш".

У партизанському русі додали, що продовжать блокувати роботу залізничних ліній.

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