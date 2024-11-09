Російські окупанти завдали артилерійських ударів по селищу Прудянка на Харківщині

Росіяни завдали артилерійських обстрілів по селищу Прудянка на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, лінія електропередач та автомобілі.
Про це повідомив начальник Дергачівскьої МВА Вячеслав Задоренко.
"Близько 10:20 російські окупанти завдали артилерійських ударів по селищу Прудянка. Внаслідок обстрілу суттєвого пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки, лінію електропередачі, автівки місцевих мешканців", — ідеться у повідомленні.
Зазначається, що 60-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Інформація щодо інших постраждалих поки не надходила.
- Уночі російська армія атакувала Харків керованою ракетою "Гром". Внаслідок удару пошкоджено одну із найзавантаженіших міських трас, мережу вуличного освітлення та АЗС.