Андрющенко: росіяни перекидають резерви через Маріуполь у напрямку Пологів на Запоріжжя

Росія відновила перекидання резервів через Маріуполь у напрямку Пологів на ТОТ Запоріжжя.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни поновили переміщення в напрям Розівка - Пологи. Нова жива сила та інженерні підрозділи", — зазначає Андрющенко.

Радник додає, що російські окупанти переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами. "По обсягу — значно менше аніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду. Скоріш — поповнення поточних втрат", — вважає радник мера.

"Маріупольсько - Бердянська агломерація знову повна ново-контрактників. Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту. Що вказує все ж на зниження по кількості саме "нових" прибулих", — додає Андрющенко.