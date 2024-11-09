У Росії заявили про начебто збиття 50 дронів

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

Про це пише ASTRA.

Зокрема, 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 — над територією Курської області, чотири — над територією Новгородської області, два — над територією Смоленської області, два — над територією Тульської області і по одному — над територіями Орловської та Тверської областей.

РосЗМІ пишуть, що було атаковане місто Алєксин Тульської області. Місцеві мешканці нарахували там щонайменше 11 дронів.