Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії заявили про начебто збиття 50 дронів

11 дронів атакували місто Алєксин Тульської області.

У Росії заявили про начебто збиття 50 дронів
Запуск БпЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

Про це пише ASTRA.

Зокрема, 28 безпілотників нібито було знищено над територією Брянської області, 12 — над територією Курської області, чотири — над територією Новгородської області, два — над територією Смоленської області, два — над територією Тульської області і по одному — над територіями Орловської та Тверської областей.

РосЗМІ пишуть, що було атаковане місто Алєксин Тульської області. Місцеві мешканці нарахували там щонайменше 11 дронів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies