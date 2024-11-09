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Росіяни вдарили по Нікополю Дніпропетровської області "Градами", є поранений

Уночі в області працювала ППО.

Росіяни вдарили по Нікополю Дніпропетровської області "Градами", є поранений
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі російська армія атакувала Нікополь та Синельниківський район Дніпропетровщини, постраждав мирний житель.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю. Постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечене промислове підприємство", — повідомив він.

На Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.

Лисак додає, що вночі в області працювала ППО.

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