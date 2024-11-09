Російська армія завдала понад 400 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російські окупанти завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Таврійську та Новодарівці.
226 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
8 обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.
179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- Російська авіація збільшила кількість атак за допомогою керованих бомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку.