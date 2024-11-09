Російська армія завдала понад 400 ударів по Запорізькій області

Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Роботиному, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

8 обстрілів із РСЗВ завдано по території Лобкового, Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Таврійську та Новодарівці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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