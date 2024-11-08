Головне за п’ятницю, 8 листопада: 40 ворожих штурмів на Курахівському напрямку, День жалоби у Запоріжжі

Бойові дії на Донеччині, 164 бойових зіткнення, ворожі обстріли, повернення тіл 563 полеглих захисників, закон про дрова. Яким запам’ятається 989-й день повномасштабної війни.

Адміністрація президента Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Наявність невеликої кількості підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити можливість швидкого ремонту обладнання, наданого США, у разі пошкодження та надання технічного обслуговування за потреби”, - розповів американський чиновник на умовах анонімності.

Підкреслюється, що підрядники не братимуть участь у бойових діях.

Таке рішення є значною зміною політики, яка спрямована на допомогу Києву у боротьбі з Росією.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 листопада відбулося 164 бойових зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 листопада – в новині.

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада.

Як повідомили у службі ДСНС, унаслідок атаки по місту загинули 10 людей, з них – 1 дитина.

Загалом постраждала 41 особа, серед них – 4 дитини. Надзвичайники врятували 3 людей, в тому числі 2 дітей.

Сьогодні у Запоріжжі був День жалоби за загиблими через російський удар.

Україна повернула тіла 563 полеглих захисників, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території країни-агресорки.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

У п'ятницю, 8 листопада, Росія атакувала критичну інфраструктуру Сумської області.

Кількість поранених через ракетний удар по підприємству в Сумах зросла до трьох — це 36-річна жінка та два чоловіки, яким по 40 років.

Як зазначили у прокуратурі Сумської області, окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств у м. Суми. Унаслідок атаки ворога двоє працівників отримали поранення. Пошкоджено майно підприємства.

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити мандату Місії з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки, йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

Навчання триватимуть до 15 листопада 2026 року з бюджетним асигнуванням у розмірі майже 409 мільйонів євро.

«Відповідно до сьогоднішнього рішення Місія ЄС з надання допомоги в галузі безпеки та навчання в Україні (EUMAM Ukraine) співпрацюватиме з НАТО, зокрема з Програмою НАТО з надання допомоги та навчання в галузі безпеки для України (NSATU), та обмінюватиметься з нею інформацією на прозорій, взаємній та інклюзивній основі», - зазначили у Раді ЄС.

Наразі місія EUMAM підготувала 63 000 солдатів ЗСУ і у найближчі місяці підготує ще 15 000 бійців.

Під час засідання уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Президент не підпише законопроєкт.

Також він наголосив, що уряд сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення осель взимку. "Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо".

Шмигаль додає, що уряд має відповідну програму підтримки, яку реалізовує разом із партнерами.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!