Росіяни поранили мирну мешканку Херсонщини

Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Надвечір 8 листопада російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Російський снаряд влучив у двір житлового будинку в Білозірці, в якому проживає 64-річна жінка.

Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.