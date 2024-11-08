Росіяни поранили мирну мешканку Херсонщини

Надвечір 8 листопада російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Російський снаряд влучив у двір житлового будинку в Білозірці, в якому проживає 64-річна жінка.
Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.
- Сьогодні ж російська армія атакувала з безпілотника мирного жителя Станіслава Херсонської області. 64-річний чоловік дістав поранення руки.
- Російські окупанти атакували з дрона мирних мешканців Берислава та Олександрівки Херсонської області.