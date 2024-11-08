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Росіяни поранили мирну мешканку Херсонщини

Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Росіяни поранили мирну мешканку Херсонщини
Росіяни поранили мирну мешканку Херсонщини

Надвечір 8 листопада російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Російський снаряд влучив у двір житлового будинку в Білозірці, в якому проживає 64-річна жінка. 

Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.

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  • Сьогодні ж російська армія атакувала з безпілотника мирного жителя Станіслава Херсонської області. 64-річний чоловік дістав поранення руки.
  • Російські окупанти атакували з дрона мирних мешканців Берислава та Олександрівки Херсонської області.
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