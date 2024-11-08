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Одна людина загинула на Херсонщині через Росію. Ще троє – поранені

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, музей, аптеку та перукарню.

Одна людина загинула на Херсонщині через Росію. Ще троє – поранені
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Новоберислав, Веселе, Велика Олександрівка, Дудчани, Станіслав, Новоолександрівка, Зміївка, Широка Балка, Микільське, Українка, Михайлівка, Кізомис та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, музей, аптеку та перукарню; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 4  багатоповерхівки та 3 будинки. 

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

  • Перед цим у Херсонській області загинули двоє людей, 9 поранені.
  • На Херсонщині внаслідок детонації вибухівки загинув чоловік, а жінку госпіталізували у важкому стані.
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