Одна людина загинула на Херсонщині через Росію. Ще троє – поранені

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, музей, аптеку та перукарню.

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Новоберислав, Веселе, Велика Олександрівка, Дудчани, Станіслав, Новоолександрівка, Зміївка, Широка Балка, Микільське, Українка, Михайлівка, Кізомис та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, музей, аптеку та перукарню; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 4 багатоповерхівки та 3 будинки.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.