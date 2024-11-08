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Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова. Поранені 25 людей (оновлено)

Під завалами перебувають люди.

Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова. Поранені 25 людей (оновлено)
Харків після обстрілу
Фото: скріншот

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про російську атаку із застосуванням керованих авіаційних бомб. Станом на 7 ранку відомо про 25 поранених, зокрема малюка. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив трьома ФАБ-250/500.

Удари були спрямовані на історичну забудову у центрі Харкова, а також Салтівський район. Внаслідок влучання пошкоджень зазнав 12-поверховий житловий будинок, кілька поверхів було зруйновано.

Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх, розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.

"25 поранених, пʼять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей", – повідомив Олег Синєгубов.

Ще одне влучання – неподалік житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. Тут без потерпілих.

У поліції повідомили, що серед поранених – тримісячна дитина. 

"Як мінімум 9 людей серед травмованих у середньому стані важкості. Найменша постраждала – тримісячна дитина, медична допомога їй надана на місці. Інформація про безвісти зниклих до поліції не надходила", – сказав керівник обласної поліції Сергій Болвінов. 

Згодом Терехов повідомив деталі про завдану ударом шкоду: 

Салтівка: влучання у 12-ти поверховий житловий будинок. Частково зруйновані перші три поверхи одного з підʼїздів. Поранені 25, у тому числі й одне тримісячне немовля. Постраждали навколішні будинки та автівки, що були припарковані у дворі.

Потрапляння біля дитячого супермаркету в центральній частині міста. "Дуже постраждала сама ця будівля та навколишні. Станція метро, що буквально під місцем вибуху, вціліла, але потрощені усі наземні виходи підземки – два дуже сильно. Інформація про постраждалих з цього місця прильоту не надходила", – розповів мер. 

Приліт біля Сухого фонтану у землю скверу між корпусами університету. "У Держпромі повилітали шибки. Сам фонтан лишився неушкодженим. Частково постраждала новорічна композиція, яку біля нього встановили буквально вчора", – сказав мер. 

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