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Росіяни атакували центр Харкова КАБами, є поранені люди (оновлення)

На місці прильоту пожежа і задимлення, повідомив міський голова.

Росіяни атакували центр Харкова КАБами, є поранені люди (оновлення)
очільник Харкова Ігор Терехов
Фото: скрин відео

Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по Харкові керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова. 

«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.

Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи. 

«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.

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