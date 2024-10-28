Росіяни за день з півтора десятки разів обстрілювали Нікопольщину

Внаслідок одного з обстрілів постраждали дві дитини.

По Нікопольському району Дніпропетровської області за день було з півтора десятка атак росіян дронами-камікадзе та артилерією.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор спрямував зброю на сам Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади”, - написав Лисак.

Внаслідок одного з обстрілів постраждали дві дитини.

Також за день були пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний і 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, газогони і лінії електропередач.