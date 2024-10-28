Росіяни за день з півтора десятки разів обстрілювали Нікопольщину

По Нікопольському району Дніпропетровської області за день було з півтора десятка атак росіян дронами-камікадзе та артилерією.
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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Агресор спрямував зброю на сам Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади”, - написав Лисак.
Внаслідок одного з обстрілів постраждали дві дитини.
Також за день були пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний і 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, газогони і лінії електропередач.
- Через удар ворожим дроном-камікадзе у Нікополі Дніпропетровської області поранені двоє дітей 12 та 13 років.