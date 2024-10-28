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Міноборони оприлюднило результати роботи рекрутингових центрів

Наразі їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини.

Міноборони оприлюднило результати роботи рекрутингових центрів
рекрутинговий центр у Києві
Фото: Макс Требухов

Минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони. 

Про це повідомило Міністерство оборони.

Загалом від початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них 5 612 кандидатів наразі проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

У Міноборони зауважили, що 81% добровольців на службу в Силах оборони — чоловіки, відповідно, 19% - жінки.

«Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців», - додали у міністерстві.

Також Міноборони наголосило, що рекрутери надають консультації без видачі повісток.

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