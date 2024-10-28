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Опитування "Рейтинг": головним джерелом інформації для українців є ​Telegram

Далі йдуть YouTube, "Єдиний марафон новин", а також розповідей очевидців. 

Опитування "Рейтинг": головним джерелом інформації для українців є ​Telegram
Фото: EPA\UPG

Месенджер Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% опитаних українців.

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у вересні цього року.

Згідно з опитуванням, Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% респондентів, далі йдуть YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва – по 19%). 

Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною "Єдиного марафону новин" (16%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%).

Соціальні мережі також вважаються основним джерелом дезінформації (53%). За ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%). 

89% респондентів вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% – скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.

Нагадаємо, що військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.

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