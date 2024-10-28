У Нікополі через ворожий дрон поранені двоє дітей

Поранені дівчатка 12 та 13 років.

Через удар ворожим дроном-камікадзе у Нікополі Дніпропетровської області поранені двоє дітей 12 та 13 років.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Поранені діти. Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе", – написав він у телеграмі.

Обох госпіталізували з осколковими ураженнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

Нещодавно через російський обстріл Дніпрпа загинула дочка і дружина поліцейського. Тоді ж травмувався ще один неповнолітній.