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У Нікополі через ворожий дрон поранені двоє дітей

Поранені дівчатка 12 та 13 років. 

У Нікополі через ворожий дрон поранені двоє дітей
Наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через удар ворожим дроном-камікадзе у Нікополі Дніпропетровської області поранені двоє дітей 12 та 13 років.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Поранені діти. Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе", – написав він у телеграмі. 

Обох госпіталізували з осколковими ураженнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

Нещодавно через російський обстріл Дніпрпа загинула дочка і дружина поліцейського. Тоді ж травмувався ще один неповнолітній. 

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