Головне за ніч та ранок понеділка, 28 жовтня: удари по Харкову та Харківщині, графіки відключень на Сумщині та Полтавщині

Нічна повітряна атака, 144 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежі на російських спиртзаводах.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Найбільше бойових дій велося на Куп'яському, Покровсьому і Курахівському напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцятьох ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1680 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 690 720 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

За даними аналітиків Deep State, російська армія окупувала Гірник Донецької області.

Також ворог просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці. Окрім того, в окупантів було просування біля Шахтарського і Новоолексіївки.

Гірник, Селидове належать до Покровського району, Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське і Новоолексіївка – до Волноваського.

У ніч на 28 жовтня у Харкові через російський обстріл постраждали семеро людей, у тому числі і неповнолітня дівчина.

"Наразі маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років", – написав мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

Також у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

Уночі, близько 03:17 збройні сили Росії завдали ударів з РСЗВ "Торнадо-С" по Чугуєву Харківської області. Постраждали люди, у тому числі четверо дітей 1, 6, 10, та 12 років, повідомила поліція Харківської області та обласна прокуратура.

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку. За медичною допомогою звернулися двоє цивільних людей. Також медичної допомоги потребувала родина в іншому домоволодінні.

За попередніми даними, удар по місту був завданий з РСЗВ «Торнадо-С» з касетними суббоєприпасами.

У Сумській та Полтавській областях України запровадили графіки аварійних відключень.

Як повідомили енергетики Сумщини, окупанти вдарили по енергетичних об'єктах у Конотопському районі, застосувавши "шахеди". Перед цим ворог завдав авіаційного удару по енергетиці в Роменському районі.

Станом на 8 ранку 28 жовтня на території Сумської області більше 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України.

Також за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень у Миргородському та Лубенському районах.

Безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Горять спиртзаводи, пише телеграм-канал Astra.

За його даними, пожежа виникла на Аннінському спиртзаводі. Поки що влада не підтверджує це офіційно, проте раніше очільник регіону повідомив про пошкодження на двох промислових підприємствах внаслідок атак БпЛА.

У смт Анна також розташована нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт", на початку жовтня її вже атакували дрони.

За даними місцевих жителів, БпЛА також атакували сьогодні спиртзавод у селі Красне Воронезької області. Біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники.

Минулого разу "Етанол спирт" у селі Красне атакували вночі на 22 жовтня разом із ще 3 спиртзаводами у Тульській та Тамбовській областях.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!