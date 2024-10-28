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У Сумській та Полтавській областях ввели графіки аварійних відключень

На території Сумської області більше 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України. 

У Сумській та Полтавській областях ввели графіки аварійних відключень
Фото: Укренерго

У Сумській та Полтавській областях України ввели графіки аварійних відключень.

Про це йдеться у повідомленні "Сумиобленерго" та "Полтаваобленерго".

Як повідомили енергетики Сумщини, окупанти вдарили по енергетичних об'єктах у Конотопському районі, застосувавши "шахеди". Перед цим ворог наніс авіаційний удар по енергетиці в Роменському районі.

Станом на 8 ранку 28 жовтня на території Сумської області більше 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України. 

На Сумщині о 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Також за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень у Миргородському та Лубенському районах. Обсяг розвантаження становить 25 МВт.

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