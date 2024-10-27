Росіяни прицільно вдарили С-300 по ангару із зерном на Харківщині

пожежа в ангарі із зерном на Харківщині

Під Чугуєвом Харківської області росіяни прицільно вдарили із ЗРК "С-300" по ангару, де зберігався врожай пшениці, соняшника та кукурудзи. Внаслідок пожежі згоріли тонни збіжжя.

Фото: Сергій Болвінов

Про це повідомляє начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.

"В масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки. Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого", ідеться у повідомленні.

Відомо, що ворог вдарив із ЗРК "С-300". Внаслідок ракетного удару ангар спалахнув і був повністю зруйнований.

У ніч на 27 жовтня російські окупанти обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області.