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Бос Microsoft просив скоротити йому зарплату - і отримав на 63% більше

Сатья Наделла забезпечив компанії хороші фінансові показники.

Бос Microsoft просив скоротити йому зарплату - і отримав на 63% більше
Сатья Наделла
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор компанії Microsoft Сатья Наделла заробив за рік майже 80 мільйонів доларів, що на 63% більше, ніж за попередній звітний період. Це сталося попри прохання самого керівника скоротити розмір винагороди. 

Як пояснює BBC, Наделла звернувся до ради директорів з побажанням про зменшення виплати через виявлені у техногіганта проблеми з кібербезпекою, через які влітку Microsoft двічі зазнавала глобального падіння своїх серверів.  Зарплату йому й справді підрізали - аж на 5 мільйонів доларів. Проте завдяки прив'язці до фінансових показників 57-річний менеджер зрештою вийшов у великий плюс. 

Лише за перше півріччя прибуток Microsoft зріс на 16%. До того ж, компанія успішно провела оптимізацію витрат, звільнивши декілька тисяч співробітників. 

Цікаво, що реальними грошима Наделла отримає лише близько 5,2 мільйона доларів, тобто 7% свого доходу. Все інше буде виплачено акціями технокорпорації. 

Наделла заробляє більше, ніж CEO компанії Apple Тім Кук або ж Дженсен Хуанг, який очолює лідера з виробництва чипів для штучного інтелекту NVIDIA. Але усій трійці далеко до Ілона Маска: той отримав фінансову винагороду у розмірі 56 мільярдів доларів. 

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