Шмигаль: $50 млрд від G7 та Євросоюзу будуть доступні вже цього року

Фінансова допомога буде спрямована на потреби в обороні, відновлення та підтримку українців.

Країни G7 та ЄС ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. Йдеться про близько $50 мільярдів, які мають бути доступні вже цього року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна без перебільшення цього тижня здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 року війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки коштом заморожених російських активів", — сказав він.

Очільник Уряду додав, що ЄС надасть до 35 млрд євро, США — до 20 млрд доларів, а Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

"Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від "Групи семи"та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року", — сказав очільник Кабміну.

Російські активи фактично будуть спрямовані на підтримку України, а саме для найважливіших потреб в обороні, відновленні та підтримці українців.

"Це проміжний результат, тому що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів. Російські гроші мають бути повністю конфісковані на відбудову нашої держави", — підкреслив Шмигаль.

23 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 35 млрд євро кредиту. Кошти передбачені у межах 50-мільярдного кредиту, який схвалила "Група семи" за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей.

22 жовтня свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує нашу державу на $3 млрд.