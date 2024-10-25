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Шмигаль: $50 млрд від G7 та Євросоюзу будуть доступні вже цього року

Фінансова допомога буде спрямована на потреби в обороні, відновлення та підтримку українців.

Шмигаль: $50 млрд від G7 та Євросоюзу будуть доступні вже цього року
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Країни G7 та ЄС ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. Йдеться про близько $50 мільярдів, які мають бути доступні вже цього року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна без перебільшення цього тижня здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 року війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки коштом заморожених російських активів", — сказав він.

Очільник Уряду додав, що ЄС надасть до 35 млрд євро, США — до 20 млрд доларів, а Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

"Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від "Групи семи"та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року", — сказав очільник Кабміну.

Російські активи фактично будуть спрямовані на підтримку України, а саме для найважливіших потреб в обороні, відновленні та підтримці українців.

"Це проміжний результат, тому що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів. Російські гроші мають бути повністю конфісковані на відбудову нашої держави", — підкреслив Шмигаль.

  • 22 жовтня свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує нашу державу на $3 млрд.
  • Того ж дня міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що Штати майже готові виділити 20 мільярдів доларів на масштабну кредитну програму "Великої сімки".
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