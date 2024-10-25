Уряд спростив надання субвенцій на оновлення закладів освіти та створив електронний паспорт безпеки

Очікується, що спрощення надання субвенцій дозволить пришвидшити завершення всіх проєктів і покращити якість робіт.

Сьогодні, 25 жовтня, уряд ухвалив два рішення, спрямовані на розвиток освітньої галузі, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду розповів, що цього року Уряд разом з партнерами та громадами планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти.

“Сьогодні змінюємо порядок надання субвенції з держбюджету в частині питань, які стосуються співфінансування. Це дозволить пришвидшити завершення всіх проєктів і покращити якість робіт”, – сказав Шмигаль.

Крім того, як повідомив прем’єр, уряд створює електронний паспорт безпеки освітнього закладу.

“Кожна школа повинна мати такий паспорт. До нього матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС, що сприятиме формуванню більш безпечного освітнього середовища і виправленню наявних проблем у закладах освіти”, – пояснив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, також сьогодні уряд вирішив створити резерв коштів для фортифікацій і виділити 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення. Зокрема кошти підуть на відновлення будинків у Бучі та Ірпені.