​Україна має достатньо палива для проходження опалювального сезону, - Міненерго

"На сьогодні запаси сформовано на належному рівні".

Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему – ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації", - зазначив він.

Заступник міністра нагадав, що для забезпечення електропостачання в умовах прицільних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури як резервні джерела живлення в Україну було ввезено значну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

"Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону", - зазначив Колісник.

Станом на 1 жовтня запаси газу в українських сховищах досягли 12,4 млрд куб м. Упродовж минулого опалювального сезону Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ попри додаткові потреби, пов’язані з генерацією електроенергії.