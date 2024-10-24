​Зеленський провів чергову Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і доручив підготувати визначені частини внутрішнього Плану посилення України.
Про це він повідомив у Telegram.
"Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили", – написав Зеленський.
"Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості. Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими", – наголосив президент.
Зеленський зазначив, що на Ставці були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки, був звіт щодо будівництва фортифікацій".
"Є напрямки, які мають бути посилені", – наголосив він.
"За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО", – додав Зеленський.
Як повідомлялося, президент готує ще один "план перемоги" – внутрішній, розрахований на дії саме України, а не західних партнерів.
План Перемоги
- Уперше про існування плану перемоги, який він хоче презентувати президенту США Джо Байдену, Зеленський сказав у серпні. Він розповів, що над цим планом триває робота, і що він покликаний примусити Росію до завершення війни. Успіх плану залежить від американського президента, казав тоді Зеленський. 18 вересня роботу над планом завершили, а потім Зеленський поїхав презентувати його.
- Окрім Байдена, він ознайомив із планом кандидата-республіканця Дональда Трампа і кандидатку-демократку Камалу Гарріс, а також – американський Конгрес.
- У жовтні Зеленський представив план лідерам Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії. А от від Путіна цей план взагалі не залежить, вважає Зеленський.
- План стосується зміцнення України перед другим Самітом миру, який був анонсований на листопад і для участі в якого хотіли би запросити представників країни-агресора. Якщо Байден цей план відхилить, Україна діятиме за планом "Б", говорив Зеленський.
- Українцям план збиралися представити в скороченому вигляді, без деталізації конкретного списку збройних потреб. Так і відбулося: 16 жовтня президент презентував його в парламенті, уточнивши, що до трьох з п'яти пунктів є таємні додатки, ознайомитися з якими зможуть лише ті партнери, які можуть допомогти втілити ці потреби. План складається з п'яти пунктів: запрошення в НАТО до кінця війни, оборона, стримування Росії, економіка і безпека.
- За оцінкою Зеленського, якби партнери почали втілювати пункти плану вже зараз, то війну реально було б завершити до кінця 2025. У презентації партнерам він окреслив бажаний термін виконання деяких пунктів – це три місяці.