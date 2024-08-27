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Зеленський: у вересні представлю план перемоги України президенту США – від нього залежить його успіх

Деталі плану поки не розкриють, але один із його пунктів – курська операція. 

Зеленський: у вересні представлю план перемоги України президенту США – від нього залежить його успіх
Фото: EPA/UPG

Курський наступ Сил оборони зупинив наступ Росії на Харківському напрямку. Була інформація про створення буферних зон на півночі, і в планах ворога могли бути і Сумська, і Чернігівська області. 

Розвідка України та партнерів доповідали про рух росіян, але Україні не було відомо, в якому саме порядку росіяни атакуватимуть північні області, сказав президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність". Курська операція вирішила питання не окупації Сумської і Чернігівської області.

Також ця операція розбила велику кількість військ ворога.

Основною ціллю ворога зараз є Донецька область. 

"Сьогодні пересування після курської операції з Харківщини і Запорізького напрямку вже по факту відбулося. Чи буде далі – залежить від нас", – сказав він. 

Поки що росіяни не забирають війська з Донецької області, бо там їхні найбільш підготовлені окупанти. 

Президент також повідомив про існування плану перемоги України. Повністю він його представить президенту США, оскільки від нього залежить успіх плану – чи дадуть нам те, що потрібно, чи ні, чи зможемо ми вільно використовувати те, що потрібно. План Джо Байдену він хоче представити уже в вересні, але також вважає правильним передати його Камалі Гарріс та Дональду Трампу, які боротимуться на виборах. 

"Курщина входить у наш план перемоги. Один з напрямків, частина якого вже зроблена – це Курщина. Другий напрямок – стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий напрямок – економічний", – сказав президент.

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