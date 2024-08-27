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Politico: Україна надасть США перелік цілей, як хоче уразити на території Росії

Очікується, що список представлять міністр оборони і голова Офісу президента.

Politico: Україна надасть США перелік цілей, як хоче уразити на території Росії
Ілюстративне фото
Фото: Chad J. McNeeley/defense.gov

Представники української влади готуються представити посадовцям національної безпеки Сполучених Штатів список далекобійних цілей у Росії, які, на їхню думку, можуть вразити Сили оборони, якщо Вашингтон скасує обмеження на використання своєї зброї. 

Про це повідомило американське видання Politico, цитуючи трьох анонімних співрозмовників, передає "Радіо Свобода".

За даними журналістів, Україна використає цей список як останню спробу переконати Вашингтон скасувати обмеження. Хоча Україна раніше надала США деякі свої потенційні цілі в Росії, передбачається, що цей перелік буде більш детальним.

Очікується, що список представлять міністр оборони Рустем Умеров і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які будуть у Вашингтоні цього тижня.

Джерела видання кажуть, що Київ сподівається на те, що список допоможе переконати президента Джо Байдена змінити свою думку.

Коли саме Умеров і Єрмак прибудуть до Вашингтона або які ще зустрічі вони планують провести під час перебування в США, невідомо. Такий візит наразі офіційно не анонсувався.  

Зазначимо, що за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об’єктів у зоні дії наданих США ракет ATACMS, які політика Вашингтона не дозволяє Україні використовувати для ударів усередині Росії.

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