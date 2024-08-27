Сотні колишніх співробітників Буша, Маккейна і Ромні підтримали Камалу Гарріс

Понад 200 республіканців, які працювали на президента Джорджа Буша-старшого, сенатора Мітта Ромні та покійного сенатора Джона Маккейна публічно підтримали Камалу Гарріс на президентських виборах 2024-року.

Відкритий лист на підтримку Гарріс підписали 238 осіб, повідомляє The Washington Post.

На їх думку, перемога Трампа “зашкодить звичайним людям і послабить наші священні інститути”.

У листі представники Республіканської партії написали, що вони голосуватимуть за Гарріс попри розбіжності в політиках.

Республіканці також заявили, що Дональд Трамп є загрозою для Сполучених Штатів та інших країн, кажучи, що він і його напарник, сенатор Джей Д. Венс “вклоняються таким диктаторам, як Володимир Путін при цьому відвертаються від наших союзників”.

Серед тих, хто підписав лист на підтримку Гарріс, Джин Беккер, керівник апарату Джорджа Буша-старшого; Марк Солтер і Кріс Кох, колишні керівники штабу Маккейна; Девід Ніренберг, очільник кампанії Ромні з фінансування, Девід Гарман, заступник міністра енергетики при Джорджі Буші.

Підписанти листа також зазначили, що “помірковані республіканці та консервативні незалежні кандидати в ключових хитких штатах відіграли ключову роль у забезпеченні перемоги Байдена у 2020 році, оскільки вони поставили країну набагато вище партії” — і що вони повинні знову зайняти сміливу позицію на цих виборах і підтримати Гарріс проти Трампа.

Ці ж представники Республіканської партії випустили подібний лист на підтримку Джо Байдена, коли він балотувався проти Трампа в 2020 році.

Нагадаємо, 50 найбільших донорів США пожертвували демократам та республіканцям 1,5 мільярда доларів у ході цієї виборчої кампанії.

Дональд Трамп може відмовитися від участі у дебатах з Камалою Гарріс через пропозицію її штабу залишити у студії так звані "гарячі мікрофони".