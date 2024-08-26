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Росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла, - Білий дім

США зосереджені на пошуку ППО не лише від себе, а й від союзників та партнерів.

Росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла, - Білий дім
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

США продовжують допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону та енергетичну систему, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Вони (росіяни. – Ред.) ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла", – пояснив Кірбі, і додав, що останній російський обстріл – це "класичний хід у стратегії Владіміра Путіна".

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому наголосив, що США зосереджені над зміцненням ППО України.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, а й від союзників та партнерів", – зауважив Кірбі.

Він нагадав, що США та Україна працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.

"Йдеться не лише про захист певних локацій, хоча це і є великою частиною цього процесу. Треба гарантувати, що в них (України. – Ред.) є запас міцності, резерв, ланцюги постачання, аби їхня енергетична інфраструктура продовжувала роботу, навіть якщо вона зазнає атак", – пояснив Кірбі.

  • Голова євродипломатії Жозеп Боррель сказав, що Україні зараз потрібна ППО, і це питання обговорять в четвер, 29 серпня, з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головами МЗС Євросоюзу.
  • Сирський і командувач сил НАТО у Європі обговорили посилення ППО України.
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