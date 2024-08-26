Росіяни ціляться в енергетичну інфраструктуру з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла, - Білий дім

США зосереджені на пошуку ППО не лише від себе, а й від союзників та партнерів.

США продовжують допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону та енергетичну систему, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Вони (росіяни. – Ред.) ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла", – пояснив Кірбі, і додав, що останній російський обстріл – це "класичний хід у стратегії Владіміра Путіна".

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому наголосив, що США зосереджені над зміцненням ППО України.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, а й від союзників та партнерів", – зауважив Кірбі.

Він нагадав, що США та Україна працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.

"Йдеться не лише про захист певних локацій, хоча це і є великою частиною цього процесу. Треба гарантувати, що в них (України. – Ред.) є запас міцності, резерв, ланцюги постачання, аби їхня енергетична інфраструктура продовжувала роботу, навіть якщо вона зазнає атак", – пояснив Кірбі.