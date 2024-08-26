Шмигаль розповів спецпредставнику США Вермі про наслідки російської атаки на енергетику

Прем’єр-міністр озвучив нагальні потреби нашої держави, яка готується до важкого опалювального сезону.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з виконувачем обов'язків спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступником Держсекретаря США Річардом Вермою.

Шмигаль розповів Вермі про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок наймасовішої повітряної атаки Росії 26 серпня. Зокрема, про те, що ворог цілеспрямовано бив по енергетиці. За словами глави уряду, енергетики роблять усе, щоб відновити електропостачання.

Прем’єр-міністр озвучив також нагальні потреби нашої держави, яка готується до важкого опалювального сезону. Шмигаль, крім того, закликав партнерів прискорити конфіскацію заморожених російських активів і надання необхідних ресурсів Україні.

Глава уряду додав, що йшлося про довгострокові проєкти та страхування воєнних ризиків.