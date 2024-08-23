Шмигаль: органи соцзахисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів

В Україні продовжать цифровізовувати соціальну галузь.
Як повідомив на засіданні уряду 23 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина "мусить подавати цілий пакет різних документів".
Шмигаль зазначив, що при цьому більшість із цих документів уже цифровізували і вони вже є у державних базах.
"Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі. Це спрощує життя людям, а також дає прозорість і ефективність державної допомоги", - наголосив прем'єр.
Також зазнає змін і Реєстр ветеранів війни.
"Сьогодні вносимо зміни, які покращать роботу Реєстру. А також запускаємо послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них вже є в цьому Реєстрі", - додав Шмигаль.
- Напередодні міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" сказав, що після "Резерв+" і "Армія+" в Україні запрацює застосунок "Ветеран+".