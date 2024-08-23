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В Ізюмі викрили ділків, які фальсифікували справи про зруйноване житло, щоб отримати компенсації

Схему налагодили члени комісії міської ради і залучили жителів-"потерпілих".

В Ізюмі викрили ділків, які фальсифікували справи про зруйноване житло, щоб отримати компенсації
Обшуки в Ізюмі на Харківщині
Фото: Facebook/Сергій Болвінов

У міській раді Ізюма на Харківщині члени комісії, яку спеціально створили для допомоги постраждалим від російської нападу, вирішили налагодити схему з отримання компенсації за "зруйноване" житло.

Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він повідомив, що до схеми залучили жителів-"потерпілих", приймали від них документи та фальсифікували все так, ніби житло було пошкоджене внаслідок ворожої агресії. 

"Місцеві мешканці в цій оборудці брали участь з минулого року. Під виглядом зруйнованого житла до державних органів подавали і цілі будинки, і ті, що завалилися від старості ще до вторгнення. Далі - так звані “постраждалі” отримували сертифікати за програмою “Є-Відновлення”, імітували купівлю, наприклад, у родичів або сусідів, а гроші ділили між усіма учасниками схеми", - розповів Болвінов.

Правоохоронці перевіряють всі адреси і вже провели обшуки у службових осіб Ізюмської міської військової адміністрації, експертів і у приміщеннях ЦНАПу. 

Обшуки в Ізюмі на Харківщині
Фото: Facebook/Сергій Болвінов
Обшуки в Ізюмі на Харківщині

  • У липні програму "єВідновлення" розширили для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій. 
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