В Ізюмі викрили ділків, які фальсифікували справи про зруйноване житло, щоб отримати компенсації

У міській раді Ізюма на Харківщині члени комісії, яку спеціально створили для допомоги постраждалим від російської нападу, вирішили налагодити схему з отримання компенсації за "зруйноване" житло.
Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він повідомив, що до схеми залучили жителів-"потерпілих", приймали від них документи та фальсифікували все так, ніби житло було пошкоджене внаслідок ворожої агресії.
"Місцеві мешканці в цій оборудці брали участь з минулого року. Під виглядом зруйнованого житла до державних органів подавали і цілі будинки, і ті, що завалилися від старості ще до вторгнення. Далі - так звані “постраждалі” отримували сертифікати за програмою “Є-Відновлення”, імітували купівлю, наприклад, у родичів або сусідів, а гроші ділили між усіма учасниками схеми", - розповів Болвінов.
Правоохоронці перевіряють всі адреси і вже провели обшуки у службових осіб Ізюмської міської військової адміністрації, експертів і у приміщеннях ЦНАПу.
- У липні програму "єВідновлення" розширили для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій.