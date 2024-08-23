Цю зброю ділки знаходили на деокупованій території України. Після проведення процесуальних дій уся вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені на потреби ЗСУ.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у п’ятьох регіонах України, повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами спільних заходів на Київщині, а також у Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочинні угруповання торгівців зброєю.

Зловмисники намагалися нелегально продати криміналітету бойові засоби ураження, які знаходили в деокупованих регіонах України.

Серед вилученого у фігурантів – арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тис. набоїв різного калібру.

Так, на території столичного регіону, Львівщини, Рівного та Буковини затримано одразу дев’ятьох учасників банди. Під виглядом волонтерів вони вивозили трофейні зразки озброєнь з місць колишніх боєзіткнень.

Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці.

У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Для конспірації учасники угруповання відправляли «замовлення» поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

У такий спосіб фігуранти намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. Але співробітники СБУ завчасно викрили «схему» та заблокували її на початковому етапі.

Крім того, у Львівській та Рівненській областях «на гарячому» затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково виявлено:

партію автоматів та пістолетів з комплектуючими;десятки тис. набоїв різного калібру;майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, фігуранти підшукували своїх клієнтів через власні «рекламні» оголошення у даркнеті.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Після проведення процесуальних дій уся вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені на потреби ЗСУ.