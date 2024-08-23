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США надішлють Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів доларів

ЗСУ отримають ракети для ППО, боєприпаси для артилерії та засоби для дронів. 

США надішлють Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів доларів
Робота системи HIMARS
Фото: скріншот відео

Агенція Associated Press повідомила, що декілька американських чиновників на основі анонімності анонсували журналістам надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 125 мільйонів доларів.

Збройні Сили України отримають ракети для систем протиповітряної оборони та систем HIMARS, комплекти Javelin та інші засоби ураження броньованих цілей, засоби для протидії дронам та системам радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди калібрів 105 та 155 міліметрів, а також транспорт та інше обладнання.

Агенція відзначає, що допомога надходить навіть попри намагання Вашингтона розібратися у цілях та перспективах Курської операції Сил оборони. У Пентагоні заявляють, що Україна має право використовувати американську зброю для протидії окупантам на прикордонних територіях.

Офіційне оголошення про новий пакет допомоги очікують у п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. 

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