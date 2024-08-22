«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Анти-Трамп і не-Байден. Що пропонує американцям Камала Гарріс
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Уряд вніс зміни до порядку мобілізації опікунів осіб з інвалідністю
Закон про духовну незалежність: що далі?
Закон про духовну незалежність: що далі?
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вивозять до Ірану зерно з ТОТ України

Аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану.

Росіяни вивозять до Ірану зерно з ТОТ України
Збір врожаю в Мелітополі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Росія вивозить українське зерно до Ірану з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Втім, кремлівська клада не задоволена падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, причиною якого є знищення Росією системи зрошення регіони внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies