Росіяни вивозять до Ірану зерно з ТОТ України

Росія вивозить українське зерно до Ірану з тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
“Окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану”, - йдеться у повідомленні.
Втім, кремлівська клада не задоволена падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, причиною якого є знищення Росією системи зрошення регіони внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.
- З тимчасово окупованих територій Запорізької області росіяни вивезли близько пів мільйона тонн зерна. Крім того, РФ планує вивезти ще 200 тисяч тонн.
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Російські окупанти вивезли понад 80 тонн українського зерна з Донецької області.
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Раніше повідомлялося, що росіяни почали вивозити українське зерно з території тимчасово окупованої Херсонщини до Республіки Карелія.