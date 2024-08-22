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Третя штурмова бригада оголосила про свій наступ на Харківщині

Ворог втратив чимало особового складу і техніки з озброєнням.

Третя штурмова бригада оголосила про свій наступ на Харківщині
3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ заявила, що наступає на Харківщині.

Як ідеться в повідомленні 3 ОШБр у телеграм-каналі, унаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри.

"Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки", - наголосили у бригаді.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький заявив, що головним завданням було "збити" наступальний потенціал 20 армії РФ. "На дану хвилину цю задачу виконано", — додав Білецький.

У бригаді повідомили, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а також значну кількість техніки й озброєння, яке розбили або уразили українські бійці.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики", — зазначив комбриг. 

У результаті штурмові дії відвели удар росіян із напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. 

Тепер окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії та намагаються повернути втрачене. Однак українські підрозділи утримують рубежі.

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